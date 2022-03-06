Когда Амани Аль-Аттар, 25-летняя студентка из Марокко, выехала из Днепра на второй день после начала военных действий, то она думала, что через несколько часов будет в безопасности в Польше, рассказывается в статье.
Вместо этого ей предстояло мучительное многодневное путешествие, во время которого она и её товарищи-студенты из стран «третьего мира» столкнулись с жёсткой дискриминацией со стороны властей и обычных граждан, рассказывает «Аль-Джазира»
Примерно за 40 километров от польской границы украинские солдаты остановили автобус, пассажирами которого были около 50 иностранных студентов. Они высадили их, указали направление и сказали: «Польша — там, идите», а освободившийся автобус заполнили украинцами.
Студентам пришлось идти пешком по дороге, а рядом медленно двигался поток машин с украинцами. Люди из расположенных вдоль дороги домов помогали своим соотечественникам: предлагали им воду, еду, места для отдыха.
«Но когда они видели нас, то просто отворачивались», — рассказала «Аль-Джазире» Мерьем Сабер, также входившая в эту группу студентов.
За 3 километра от границы украинские солдаты присоединили студентов к тысячам других арабов, индийцев и африканцев, пытавшимся бежать от войны.
«Солдаты и волонтёры нарисовали на асфальте прямоугольники и выстроили нас внутри них. Всех, кто выходил из строя, били дубинкой или прикладами автоматов», — рассказала Аль-Аттар.
Украинцы проходили все пограничные процедуры за полчаса. Что касается группы иностранных студентов, то женщины смогли попасть в Польшу в течение суток, а мужчинам пришлось ждать от четырёх до пяти дней.
Аль-Аттар рассказала журналистам, что чем темнее была кожа у иностранцев, тем хуже с ними обращались и тем дольше им приходилось ждать.
По её словам, чернокожих и азиатов избивали и ставили в конец очереди.
«Люди лежали распластавшись на земле с переохлаждением. Другие падали от истощения. Но это были только мы-арабы, чернокожие и азиаты. Украинцы проходили [пограничный контроль] за считанные минуты», — сказала марокканская студентка.
В заключение своего интервью телеканалу она сказала, что война «показала истинное лицо Украины».