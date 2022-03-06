Польша может передать Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, получив взамен от США истребители F-16. Об этом 5 марта сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме

В СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к членам Конгресса США с просьбой содействовать поставкам Украине боевых самолётов. Байден и Зеленский обсудили дополнительную помощь Украине © REUTERS, Leah Millis

Источники WSJ уточняют, что в США в этой связи рассматривают вариант, при котором Варшава передала бы Киеву собственные боевые самолёты советского производства, а США предоставили бы Польше взамен истребители F-16.

В издании отмечается, что предполагаемая сделка находится на стадии обсуждения между США и партнёрами в НАТО.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На данный момент известно, что вооруженные силы Российской Федерации за время операции поразили 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций.