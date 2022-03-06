Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский обсудили выделение дополнительной помощи Украине со стороны США. Об этом сообщается в заявлении Белого дома 6 марта

«Президент Байден отметил, что его администрация наращивает военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине, а также тесно сотрудничает с конгрессом по выделению дополнительного финансирования», — говорится в заявлении Белого дома. Байден не хочет контактировать с Путиным, но держит дверь открытой © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

В ходе состоявшегося разговора президент США также выразил обеспокоенность "ситуацией с Запорожской АЭС", а также обсудил с украинским коллегой недавние переговоры России и Украины.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На данный момент известно, что вооруженные силы Российской Федерации за время операции поразили 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций.