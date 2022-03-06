В качестве альтернативы доллару могут выступить китайский юань и физическое золото, заявил в интервью агентству "Прайм" 5 марта директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский

Юани могут выступить в качестве ликвидной альтернативы доллару, хотя с обналичиванием этой валюты могут возникнуть проблемы, заявил Сосновский. Санкции во благо России. Страна может избавиться от правил, навязанных ей в 1991 году Западом © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Конечно, в более долгосрочном плане швейцарский франк предпочтительней юаня с точки зрения стабильности динамики, поскольку экономика КНР не столь диверсифицирована, как швейцарская, а также подвержена высоким геополитическим рискам», — сказал эксперт.

Собеседник издания уверен, что одной из альтернатив доллару для россиян может выступить покупка физического золота. Интерес золоту в России ранее был весьма невысок из-за необходимости платить НДС в размере 20%. Но теперь этот налог отменен. По мнению эксперта, этот шаг превращает золото в нормально торгующийся актив.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.