Украинские националисты захватили в качестве "живого щита" около 5 тысяч иностранцев в разных городах. Это крупнейший в истории подобный террористический акт, заявил РИА Новости 6 марта почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров

По данным Национального центра управления обороной Минобороны РФ, боевики нацбатов в Харькове, Сумах и других городах держат в заложниках около пяти тысяч иностранцев. В их числе студенты из Индии, граждане Иордании, Египта, Вьетнама, Танзании и других стран. Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

«Если брать эти цифры в совокупности, по разным городам, то, безусловно, это крупнейший в истории захват иностранных заложников», — заявил Гончаров.

По словам эксперта, страны происхождения захваченных заложников должны повлиять на президента Украины Владимира Зеленского.

«Россия делает все для помощи мирным людям — мы создаем гуманитарные коридоры, даем автобусы для людей, которые решат покинуть города по этим коридорам, и так далее. Но пусть эти страны надавят на этих нацистских отморозков, на Зеленского, чтобы он отдал приказ отпустить их граждан», — сказал собеседник издания.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На данный момент известно, что вооруженные силы Российской Федерации за время операции поразили 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций.