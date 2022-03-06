Гуманитарный коридор из Харькова может быть организован в воскресенье, 6 марта, заявил член украинской делегации на переговорах Украины и России, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в Facebook 5 марта

«Даст бог, завтра в Харькове удастся коридор», — написал Арахамия в Facebook в ответ на комментарии пользователей. Националисты блокируют гуманитарный коридор в Мариуполе - ДНР © AP, Evgeniy Maloletka

Первый раунд переговоров между делегациями РФ и Украины прошёл 28 февраля, второй — 3 марта. Переговоры состоялись на территории Белоруссии. Стороны достигли понимания по обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов питания и лекарств. В Москве достигнутое взаимопонимание по гуманитарным вопросам назвали очень важным.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На данный момент известно, что вооруженные силы Российской Федерации за время операции поразили 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций.