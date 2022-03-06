Борт "Уральских авиалиний" задержали в египетском городе Шарм-эш-Шейх из-за заявки лизингодателя, сообщает РИА Новости 6 марта

Самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии" с российскими туристами на борту не смог вылететь из египетского города из-за заявки иностранного лизингодателя авиационным властям Египта, уточняет источник издания. Санкции во благо России. Страна может избавиться от правил, навязанных ей в 1991 году Западом © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Лизингодатель подал заявку в египетские авиационные власти, чтобы они остановили этот самолет, и Евроконтроль (Европейская организация по безопасности воздушной навигации) не выдает разрешение на пролет своей зоны, чтобы они вернулись», — сказал собеседник РИА Новости.

По словам источника, самолёт должен был пролететь над территорией Кипра (страна-член Евросоюза).

Ранее авиакомпания "Уральские авиалинии" объявила, что с 14 марта до 20 мая отменяет полеты в Египет. В "Уральских авиалиниях" уточнили, что с 5 по 13 марта рейсы будут выполняться только на вывоз пассажиров из Египта.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.