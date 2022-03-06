В британско-нидерландском концерне Shell пообещали направить прибыль от приобретённой российской нефти на помощь украинцам. Об этом сообщается в заявлении компании 6 марта

Ранее в субботу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал концерн Shell за решение о покупке российской нефти и призвал все транснациональные компании прекратить отношения с РФ. Санкции во благо России. Страна может избавиться от правил, навязанных ей в 1991 году Западом © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Мы направим прибыль от ограниченного количества российской нефти, которую мы должны закупить, в специальный фонд. В ближайшие дни и недели мы будем работать с партнерами по оказанию помощи и гуманитарными учреждениями, чтобы определить, где лучше всего разместить средства из этого фонда, чтобы смягчить ужасные последствия этой войны для народа Украины», — заявили в концерне.

В компании добавили, что поиски альтернативы для российской нефти продолжаются, однако замену "невозможно найти в одночасье из-за того, насколько Россия важна для мировых поставок".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.