Новые антироссийские санкции Запада негативно повлияют на компании Финляндии, заявили в издании Seinäjoen Sanomat со ссылкой на результаты опроса Центральной торговой палаты страны

Такого мнения придерживаются 80% финских фирм из 120 опрошенных. При этом 78% из них напрямую или косвенно работают с Россией, для 22% российский рынок является главным. Санкции во благо России. Страна может избавиться от правил, навязанных ей в 1991 году Западом © РИА Новости, Владимир Трефилов

Уточняется, что санкции сильно скажутся примерно на каждой четвёртой финской компании, работающей на экспорт. На остальные фирмы санкции окажут определённое воздействие.

В издании отмечают, что предприятия страны сильнее всего обеспокоены санкциями, направленными на банковский сектор России, а также доступностью сырья и сложностями, связанными с перевозкой товаров.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.