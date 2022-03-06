Ещё три дня российские карты Mastercard будут работать как обычно, заявили в Альфа-банке журналистам РИА Новости 6 марта

Российские карты Mastercard и Visa ещё три дня будут работать как обычно, заявили в банке. Visa и Mastercard приостанавливают свою деятельность в России © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Mastercard и Visa временно уходят из России. Что это значит? Несколько дней (полагаем, три дня точно) — всё будет работать как обычно. Покупки будут проходить по всему миру. Потом тоже — все карточки Visa и Mastercard Альфа-банка продолжат работать в России так же, как и прежде. За границей — временно нет», — сказали в Альфа-банке.

Тем, россиянам, которые прямо сейчас находится за рубежом, банк рекомендует снять наличные.

Ранее в Российской Национальной система платежных карт (НСПК) объяснили, что карты платёжных систем Visa и Mastercard продолжат работать в России даже в случае отключения страны со стороны этих компаний.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.