Решение международных платёжных систем Visa и Mastercard не повлияет на работу карт клиентов банка внутри страны, сообщили в Сбербанке журналистам РИА Новости 6 марта

Решение Visa и Mastercard по приостановке деятельности в России не повлияет на работу карт внутри страны, подчеркнули в Сбербанке. Visa и Mastercard приостанавливают свою деятельность в России © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

В то же время, платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах будут ограничены, заявили в банке.

Все карты клиентов Сбера будут работать, по ним можно будет совершать операции на территории России — снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в оффлайн-магазинах, так и в российских интернет-магазинах.

Подчёркивается, что ряд стран принимают карты российской платёжной системы "Мир": в их число входят Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, и член Евросоюза Кипр.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.