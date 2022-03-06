Глава индийского бизнес-альянса в России Сэмми Котвани обратился в Минобрнауки РФ с просьбой принять индийских студентов с Украины на обучение в Россию. В ведомстве отреагировали позитивно, идёт обсуждение деталей, заявил Котвани РИА Новости 5 марта

Индийский бизнесмен заявил, что идея перевести студентов на обучение в Россию возникла у него, когда поступили новости об уезжающих обратно в Индию с Украины учащихся. Путин поручил составить список стран, которые ввели санкции против РФ © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«Когда я смотрел эти новости, у меня возникла идея, как помочь этим студентам — поехать на учебу в Россию. Я написал в Минобразования, и они очень позитивно на это отреагировали, сразу сказали, что идея хорошая и они готовы помочь», — сказал Котвани.

По словам предпринимателя, обучаться студенты будут в различных городах России в зависимости от специальности.

«Самое интересное, что хорошо, что важно: Россия готова нам помочь. Это самая важная новость. В такой кризис ни одной позитивной новости нет, а это очень позитивная новость. Важный шаг для российско-индийской дружбы», — отметил Котвани.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На данный момент известно, что вооруженные силы Российской Федерации за время операции поразили 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций.