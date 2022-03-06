Международные инвесторы могут потерять до 170 миллиардов долларов в российских активах, говорится в материале Financial Times 5 марта

Ранее американская инвестиционная компания BlackRock приобрела акции российской горнорудной фирмы "Полиметалл" на сумму свыше 15,8 миллионов долларов. Стоимость акций упала на 70% с момента закрытия торгов 25 февраля. Путин поручил составить список стран, которые ввели санкции против РФ © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В материале подчёркивается, что BlackRock входит в большую группу глобальных инвесторов, которые на конец 2021 года владели российскими активами на совокупную сумму в почти 170 миллиардов долларов. В нынешних обстоятельствах владельцы этих активов сталкиваются с перспективой больших потерь, подчеркивается в издании.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.