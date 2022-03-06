Жители посёлка Трёхизбенка в ЛНР рассказали РИА Новости о том, как их обстреливали ВС Украины при отступлении от войск народной республики

Отходя при наступлении армии ЛНР, украинские военные открыли огонь по мирному посёлку. Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

«Рады, что все закончилось. Украина (военнослужащие Украины — ред.) закрыла нас (с нескольких сторон — ред.) и стреляла, а мы посредине, и нам больше всех доставалось», — рассказала местная жительница.

Собеседница издания уточнила, что в посёлке проживают в основном пожилые люди и дети.

«Еле живая осталась, попали к нам в дом. Страшно… Слава Богу, что вы пришли к нам…», — сказала женщина.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На данный момент известно, что вооруженные силы Российской Федерации за время операции поразили 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций.