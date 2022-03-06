Ситуация в связи со спецоперацией РФ на Украине приводит к тектоническим сдвигам в мировой экономике и политике, а также уже приводит к проблемам для ВВП Сербии и её граждан, заявил президент страны Александр Вучич

«Происходят перебои на мировом рынке многих товаров, сдвиги в политических отношениях, меняется вся глобальная политическая сцена, все по-другому. Иногда мне кажется, что мы, граждане Сербии, не понимаем того, что вокруг нас происходит, и что все уже не так, как вчера», — заявил глава Сербии в интервью телеканалу Kurir TV. Путин поручил составить список стран, которые ввели санкции против РФ © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Вучич рассказал о проблемах с импортом кокса для сербского сталелитейного производства из украинского порта Измаил, а также проблемах с импортом железа из России. Затруднения также возникают с поставками сырья для нефтепереработки в Сербии принадлежащей "Газпром нефти" компании НИС. В этом свете Вучич отметил резко возросшие цены на нефть и нефтепродукты.

Глава Сербии также отметил, что ожидает мирового дефицита пшеницы, так как вторая и четвёртая страны по её производству ведут боевые действия.

Ранее сообщалось, что Сербия не поддержала введения западными странами санкций против РФ. В связи с этим Сербия "оказалась под огромным внешнеполитическим давлением", подчеркнул Вучич.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На данный момент известно, что вооруженные силы Российской Федерации за время операции поразили 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций.