Президент РФ Владимир Путин поручил правительству за два дня составить список стран, которые ввели антироссийские санкции. Указ главы государства опубликован 5 марта

«Правительству Российской Федерации в двухдневный срок определить перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», — говорится в тексте указа. Санкции во благо России. Страна может избавиться от правил, навязанных ей в 1991 году Западом © РИА Новости, Владимир Трефилов

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.