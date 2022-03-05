Министерство обороны Украины подтвердило гибель члена украинской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева. Об этом говорится в сообщении ГУР МО Украины в Telegram 5 марта

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий написал, что сотрудники СБУ убили Киреева при задержании. Как ранее отмечалось, Киреева подозревали в госизмене в пользу России. Война все спишет. За что в Киеве убили члена украинской делегации по переговорам с РФ Дениса Киреева © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

«Во время выполнения спецзаданий погибли три разведчика — сотрудники главного управления разведки Минобороны Украины: Доля Алексей Иванович, Чибинеев Валерий Викторович, Киреев Денис Борисович», — заявили в ГУР МО.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел 3 марта в Беловежской пуще. Стороны договорились о создании гуманитарных коридоров. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров состоится в начале следующей недели.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.