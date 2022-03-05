Участникам антироссийских пикетов в столице Мексики платит украинское посольство, заявил посол РФ в Мехико Виктор Коронелли 5 марта

«По нашей информации, многим участникам пикетов платят в посольстве Украины. Оно стоит за этими протестами и, к сожалению, распространяет информацию о расположении официальных российских представительств в мексиканской столице», — заявил российский дипломат. Путин: Украина может стать причиной столкновения РФ и НАТО © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Посольство РФ уведомило об этом факте местные правоохранительные органы. Коронелли также добавил, что граждан Мексики обманывают, не предоставляя им достоверной информации о ходе военной спецоперации России на Украине.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На данный момент известно, что вооруженные силы Российской Федерации за время операции поразили 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций.