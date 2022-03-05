Иностранные лица и лица без гражданства, прибывающие в Россию с территории ЛДНР и Украины, могут проследовать в государства происхождения через территорию России без визы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля 5 марта

«Установить, что с 5 марта 2022 года иностранные граждане и лица без гражданства с территорий ЛНР, ДНР и Украины… осуществляют въезд в РФ с территорий ЛНР, ДНР и Украины и выезд из РФ в государства их гражданской принадлежности или постоянного проживания без оформления визы по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым РФ в этом качестве, а также по документам, удостоверяющим их личность, срок действия которых истек», — сообщается в тексте указа. ДНР: первые мирные жители вышли из Мариуполя по гуманитарному коридору © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Ранее в ДНР и ЛНР призвали мирное население эвакуироваться в Россию из-за угрозы наступления ВСУ по приказу Киева.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На данный момент известно, что вооруженные силы Российской Федерации за время операции поразили 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций.