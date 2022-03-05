Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном о поставках оружия, санкциях и усилению изоляции России. Об этом 5 марта сообщается в Telegram-канале МИД Украины

Встреча состоялась 5 марта на украинско-польской границе. США ввели санкции против ряда авиаремонтных и конструкторских бюро РФ © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

«Стороны обсудили срочное усиление оборонных возможностей Украины, в частности, в защите неба от российской авиации и ракет… Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен согласовали дальнейшие шаги для усиления обороны Украины от варварских действий России в воздухе», — говорится в сообщении.

Блинкен, в свою очередь, заявил, что давление на Россию со стороны Запада будет только усиливаться.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.