Мэр Днепра Борис Филатов назвал отказ Израиля от антироссийских санкций "мерзким и трусливым". Об этом Филатов написал на своей странице в Facebook 5 марта

Городской глава Днепра (бывш. Днепропетровска) Борис Филатов резко раскритиковал правительство Израиля за отказ от поддержки санкций стран Запада против России. Евросоюз продлил санкции против Януковича © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Израилю — позор! Мерзкая, трусливая позиция людей, в том числе бросивших евреев в Днепре…Вам позор! Трусы», — написал Филатов в Facebook.

Об отсутствии намерений вводить санкции против РФ заявила также Турция.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.