Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении четырёх украинских ракет "Точка-У" в субботу, 5 марта

«Средствами ПВО НМ ДНР уничтожены четыре ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У", остатки которых падали в жилых массивах населенных пунктов Иловайск, Амвросиевка и Донецк», — говорится в сообщении на официальном сайте Народной милиции ДНР. Националисты блокируют гуманитарный коридор в Мариуполе - ДНР © AP, Evgeniy Maloletka

По данным ведомства, с начала суток 5 марта украинские войска 32 раза открывали огонь по территории ДНР с применением реактивных систем залпового огня, артиллерии калибров 122 и 152 миллиметра, а также 120- и 82-миллиметровых минометов. Под обстрелы попали районы 17 населенных пунктов республики.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На данный момент известно, что вооруженные силы Российской Федерации за время операции поразили 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций.