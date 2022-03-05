Министерство транспорта России представило проект постановления правительства для нивелирования санкционных издержек для гражданской авиации. Материалы опубликованы на официальном портале проектов правовых актов 5 марта

«Краткое описание целей предлагаемого регулирования: нивелирование последствий ограничительных мер в отношении РФ в части функционирования гражданской авиации, а также для обеспечения эксплуатации гражданских воздушных судов иностранного производства на территории РФ и безопасности полетов», — сообщается в материалах. США ввели санкции против ряда авиаремонтных и конструкторских бюро РФ © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

До сентября предлагается приостановить проверки в отношении авиакомпаний, сократить сроки регистрации самолётов и предоставления иных госуслуг в сфере авиации.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.