Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла, сколько вооружений с Запада поступило на Украину до начала российской спецоперации. Об этом Захарова сообщила в своём официальном Telegram-канале 5 марта

«За первые полтора месяца 2022 года (до начала спецоперации) на Украине приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран: США, Британии, Канады, Польши, Литвы. В совместном заявлении министра обороны Украины Резникова и главы вооруженных сил страны Залужного от 14 февраля отмечается, что за последний месяц на Украину поступило 2 тысячи тонн современного вооружения, боеприпасов и средств защиты», — сообщила Захарова. Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

Дипломат также уточнила, что одна только Германия собирается поставить Киеву более 2 тысяч ПЗРК "Стрела-2", ранее принадлежавших ГДР, а также 500 ПЗРК "Стингер", одну тысячу противотанковых гранатометов "Панцерфауст" и 14 единиц бронетехники. Кроме того, вооружения на Украину поставят Нидерланды и Словакия.

«Это то, как на самом деле Запад видел исполнение Киевом минских договоренностей», — подчеркнула Захарова.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На данный момент известно, что вооруженные силы Российской Федерации за время операции поразили 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций.