О гибели командира батальона "Спарта" Владимира Жоги в своём официальном Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин 5 марта

Командир отдельного разведбатальона "Спарта" гвардии полковник Владимир Жога погиб в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей из этого города, заявил глава ДНР Денис Пушилин. От ВСУ освобождены 39 населенных пунктов - ДНР © РИА Новости, Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

«Он получил смертельное ранение, обеспечивая выход из этого населенного пункта мирных жителей. Разведчики «Спарты» прикрывали эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. По ним нацисты открыли огонь…», — написал Пушилин.

Главой ДНР подписан указ о присвоении Владимиру Жоге звания Героя Донецкой Народной республики посмертно.

Жога с первых дней участвовал в вооруженном конфликте на востоке Украины. Командование "Спартой" принял в октябре 2016 года после гибели ее создателя Арсена Павлова, известного как Моторола. До этого он был первым заместителем командира знаменитого и одного из наиболее боеспособных подразделений армии ДНР. Бойцы "Спарты" участвовали в штурме аэропорта Донецка, воевали в районе Дебальцева и под Широкином.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На данный момент известно, что вооруженные силы Российской Федерации за время операции поразили 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций.