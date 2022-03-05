Украинские националисты пытаются сорвать выдачу гуманитарной помощи в городе Херсон, сообщает РИА Новости 5 марта

Срыв выдачи гуманитарной помощи в Херсоне осуществляется украинскими нацбатами по приказу СБУ, уточняет источник. Наблюдатель СЦКК ЛНР Андрей Косяк освобожден после взятия Старобельска © Издание "Донбасс сегодня"

«Третьего-четвертого марта в городе Мелитополе на площади Победы организована выдача гуманитарной помощи местным жителям. При этом в городе Херсоне националисты по заданию СБУ пытаются сорвать аналогичную акцию. Народное ополчение установило организаторов, и в ближайшее время они будут задержаны», — сообщается в материале.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона 5 марта блокировала работу гуманитарного коридора в Мариуполе, где специально для этого российский армией был установлен режим тишины. Вместо эвакуации, местные националисты использую мирное население в качестве живого щита.