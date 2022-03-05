Офицер представительства ЛНР в СЦКК Андрей Косяк, пробывший в плену 143 дня, освобожден. Об этом 5 марта сообщило издание «Донбасс сегодня» со ссылкой на эксперта центра военно-политической журналистики Бориса Рожина

«Захваченный украинскими террористами наблюдатель СЦКК ЛНР Андрей Косяк освобожден. Его держали в СИЗО Старобельска, который на днях был освобожден вооруженными силами РФ», — говорится в сообщении.

«Это страшно»: Басурин рассказал, как из Мариуполя прямо под огнем вырвались мирные жители с детьми © REUTERS, Сarlos Barria Андрей Косяк был схвачен украинской ДРГ во время патрулирования прифронтовой зоны 13 октября прошлого года. Его доставили на подконтрольную Киеву территорию.

Украинская сторона объявила, что этот гражданин России виновен в убийстве и должен быть наказан. Правда позже выяснилось, что Косяк — уроженец Алчевска, а российский паспорт он получил только в 2020 году. Также в Луганске опровергли данные о том, что похищенный украинцами офицер ЛНР подозревался в убийстве.