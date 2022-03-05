«Захваченный украинскими террористами наблюдатель СЦКК ЛНР Андрей Косяк освобожден. Его держали в СИЗО Старобельска, который на днях был освобожден вооруженными силами РФ», — говорится в сообщении.
Андрей Косяк был схвачен украинской ДРГ во время патрулирования прифронтовой зоны 13 октября прошлого года. Его доставили на подконтрольную Киеву территорию.
Украинская сторона объявила, что этот гражданин России виновен в убийстве и должен быть наказан. Правда позже выяснилось, что Косяк — уроженец Алчевска, а российский паспорт он получил только в 2020 году. Также в Луганске опровергли данные о том, что похищенный украинцами офицер ЛНР подозревался в убийстве.