Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 5 марта через свои соцсети сообщила, что украинский суд вынес решение о заочном аресте российского певца Олега Газманова

Исполнителя из России подозревают в том, что он якобы посягал на территориальную целостность Украины. Днем ранее Венедиктова сделал аналогичное обращение к кинорежиссеру Никите Михалкову, которого также заочно арестовали по аналогичному обвинению.

Михалков отреагировал на заочный арест на Украине © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Олег Михайлович Газманов, я к вам с новостями. Ничего личного. У каждого своя работа, как говорится», — написала она.

Венедиктова проинформировала, что украинский суд поддержал ходатайство Офиса генерального прокурора о заочном аресте Газманова. Его планируется объявить в международный розыск для задержания и доставки его на Украину.

Как и в случае с Михалковым, генпрокуратура Украины рассчитывает на то, что Газманов будет задержан при пересечении границы того или иного государства.

Ранее пресс-служба Михалкова распространила комментарий кинорежиссера по поводу его преследования на Украине. По его мнению, действия украинских правоохранительных органов можно сравнить с обстановкой в нацистской Германии.