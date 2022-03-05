Президент РФ Владимир Путин 5 марта пояснил, почему спецоперация на Украине затронула не только территории Донецкой и Луганской областей. Его слова прозвучали на встрече с женским летным составом российских авиакомпаний в преддверие Международного женского дня. Трансляцию вел телеканал «Россия-24»

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Вооруженные силы РФ нанесли удары высокоточным оружием по военным объектам на большей части территории Украины, под контроль были взяты несколько городов. Параллельно с этим наступление на позиции украинской армии в Донбассе начала Народная милиция ДНР и ЛНР. Путин: работа по уничтожению военной инфраструктуры на Украине почти завершена © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Можно было ввести войска только в Донбасс, но тогда Киеву "бесконечно шла бы поддержка" от стран Запада, решили пойти другим путем. Этот путь — абсолютно правильный, как оказалось», — заявил Путин.

Путин также подчеркнул, что ключевое требование к Украине со стороны РФ — это демилитаризация.