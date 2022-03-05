Глава государства констатировал, что в последнее время разговоры о вступлении Украины в НАТО стали звучать все активнее, но в случае, если это произойдет в действительности, в соответствии с договором об образовании этой организации все другие члены альянса должны будут поддерживать эту страну в случае военного конфликта.
«Значит, они проводят военные операции на Донбассе. Так же полезут и в Крым. И тогда мы должны будем воевать со всем НАТО. Со всей организацией НАТО. А это что такое? Последствия понятны или нет? Поэтому думаю, что для всех понятны», — сказал Путин.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.
Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
На данный момент известно, что вооруженные силы Российской Федерации за время операции поразили 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций.