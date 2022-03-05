Принятие Украины в НАТО позволит поддерживать ее в случае военного конфликта, и тогда «они полезут и в Крым». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с женским летным составом российских авиакомпаний в преддверие Международного женского дня. Трансляцию 5 марта вел телеканал «Россия-24»

«НАТО чувствует страх»: Кулеба заявил, что альянс совсем не тот, каким его представляли украинцы © REUTERS, Johanna Geron

«Значит, они проводят военные операции на Донбассе. Так же полезут и в Крым. И тогда мы должны будем воевать со всем НАТО. Со всей организацией НАТО. А это что такое? Последствия понятны или нет? Поэтому думаю, что для всех понятны», — сказал Путин.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На данный момент известно, что вооруженные силы Российской Федерации за время операции поразили 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций.