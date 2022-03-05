Украинские неонацисты не дают мирным жителям эвакуироваться через открытые Россией гуманитарные коридоры из блокированных городов. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с женским летным составом российских авиакомпаний в преддверие Международного женского дня. Трансляцию 5 марта вел телеканал «Россия-24»

«Это страшно»: Басурин рассказал, как из Мариуполя прямо под огнем вырвались мирные жители с детьми © REUTERS, Сarlos Barria

«Позвонили из правительства, из Киева, вышли на наших военнослужащих: "Предоставьте коридоры для выхода граждан". Конечно, наши тут же отреагировали, тут же приостановили даже боевые действия, смотрели, что происходит. Не выпускают никого. Вы понимаете, что делают? Никого не выпускают, прикрываются, как живым щитом. Вот кто это? Конечно же неонацисты», — сказал Путин.

Ранее по плану из Мариуполя должны были выйти около 200 тыс. человек. Однако на сегодняшний день город сумели покинуть единицы.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 5 марта заявил, что мирные жители могут покинуть Мариуполь, но все остальные должны продолжать сражаться за город.