Ранее Народная милиция ДНР и ВС РФ согласовали с украинской стороной режим тишины и эвакуацию жителей из Мариуполя. Работа гуманитарного коридора стартовала в 10:00 мск, однако спустя несколько часов в Киеве заявили, что российская армия якобы нарушила режим прекращения огня, а потому эвакуация не состоится и переносится на другой день. В Минобороны РФ обвинили Украину в том, что она намеренно не выпускает граждан.
«Позвонили из правительства, из Киева, вышли на наших военнослужащих: "Предоставьте коридоры для выхода граждан". Конечно, наши тут же отреагировали, тут же приостановили даже боевые действия, смотрели, что происходит. Не выпускают никого. Вы понимаете, что делают? Никого не выпускают, прикрываются, как живым щитом. Вот кто это? Конечно же неонацисты», — сказал Путин.
Ранее по плану из Мариуполя должны были выйти около 200 тыс. человек. Однако на сегодняшний день город сумели покинуть единицы.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 5 марта заявил, что мирные жители могут покинуть Мариуполь, но все остальные должны продолжать сражаться за город.