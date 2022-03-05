Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с женским летным составом российских авиакомпаний в преддверие Международного женского дня оценил ход проведения спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Трансляцию 5 марта вел телеканал «Россия-24»

Лавров: Украинская сторона тянет время вместо переговоров с РФ © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

«На Украине в рамках спецоперации была уничтожена вся военная инфраструктура и ПВО. У России хватит сил, чтобы выполнить задачи спецоперации на Украине действующими силами ВС РФ», — сказал Путин.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На данный момент известно, что вооруженные силы Российской Федерации за время операции поразили 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций.