Ранее в сети стали распространяться слухи, что в России якобы могут ввести военное положение на фоне спецоперации на Украине и беспрецедентных санкций Запада.
«Военное положение по закону вводится в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах боевых действий, но у нас такой ситуации нет, и я надеюсь, не будет», — сказал Путин.
Он добавил, что в спецоперации на Украине не задействованы военнослужащие срочной службы. Также к ней не будут привлекать тех, кто будет вызываться на военные сборы из запаса.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее цели — демилитаризация и денацификация Украины.