Россия не планирует вводить в стране военное положение ввиду отсутствия на сегодняшний день внешней агрессии против государства. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с женским летным составом российских авиакомпаний в преддверие Международного женского дня. Трансляцию 5 марта вел телеканал «Россия-24»

Ранее в сети стали распространяться слухи, что в России якобы могут ввести военное положение на фоне спецоперации на Украине и беспрецедентных санкций Запада. В какую игру Украина играет с Россией? В ту же, что и США — страх, расчет и разночтение © REUTERS, Serhii Nuzhnenko

«Военное положение по закону вводится в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах боевых действий, но у нас такой ситуации нет, и я надеюсь, не будет», — сказал Путин.

Он добавил, что в спецоперации на Украине не задействованы военнослужащие срочной службы. Также к ней не будут привлекать тех, кто будет вызываться на военные сборы из запаса.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее цели — демилитаризация и денацификация Украины.