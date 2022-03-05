Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, Москва много лет пыталась решить украинский конфликт мирно, но Киев решил этот путь неподходящим. Его заявление прозвучало на встрече с женским летным составом российских авиакомпаний в преддверие Международного женского дня. Трансляцию 5 марта вел телеканал «Россия-24»

«Люди в Донбассе не бродячие собаки, от 13 до 14 тысяч убиты, но Запад предпочитает это не замечать все 8 лет. Российская Федерация пыталась решить конфликт на Украине в мирном русле. Надо было дать Донбассу говорить на русском и жить по-своему, но организовали блокаду», — сказал российский лидер.

«Это страшно»: Басурин рассказал, как из Мариуполя прямо под огнем вырвались мирные жители с детьми © REUTERS, Сarlos Barria

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На данный момент известно, что вооруженные силы Российской Федерации за время операции поразили 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций.