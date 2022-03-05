Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что если поведение киевских властей не изменится, на повестке дня окажется тема украинской государственности. Его заявление прозвучало на встрече с женским летным составом российских авиакомпаний в преддверие Международного женского дня. Трансляцию 5 марта вел телеканал «Россия-24»

«Сегодняшнее руководство Киева должно понять: если они продолжат в том же духе, то будет стоять вопрос украинской государственности», — сказал Путин.

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В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На данный момент известно, что вооруженные силы Российской Федерации за время операции поразили 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций.