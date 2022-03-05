Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-1» 5 марта рассказал, что 17 мирных жителей Мариуполя, в том числе дети, смогли вырваться из города, несмотря на бои

«По последней информации, которая у меня есть, смогли вырваться 17 человек, 12 взрослых и 5 детей. Вы представляете, до какой степени люди отчаялись, что они под огнем со своими детьми бегут с этого ада?

Без коридора, люди какими-то тропами пытались, находили возможность… отчаявшись, люди, спасая жизнь ребенку, они и жертвуют этим ребенком. Это страшно», — сказал Басурин.

Известно, что открытые для мирных жителей гуманитарные коридоры заблокировали украинские боевики, которые держат в заложниках все население города. С 10 утра по московскому времени в населенном пункте был объявлен режим тишины, чтобы люди смогли покинуть опасную территорию.

Однако в это время боевики нацбатальона «Азов» подорвали в Мариуполе дом по адресу бульвар Меотиды, 15/20. Известно, что под завалами оказались около 200 человек, большинство из них — женщины и дети.

Будут сдавать с максимальными потерями: эксперт рассказал о ситуации в Мариуполе и Харькове © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На данный момент известно, что вооруженные силы Российской Федерации за время операции поразили 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций.