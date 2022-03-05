Глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау объявил о создании в своей стране центра для «документирования военных преступлений на Украине». Об этом 5 марта сообщают РИА Новости

«Польша создает центр для документирования военных преступлений на Украине. Польша будет последовательно добиваться преследования военных преступников. Это наша историческая обязанность», — сказал Рау после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

СБУ ликвидировала члена украинской делегации на переговорах - СМИ © CC0, Pixabay

Между тем, Польша активно поставляет на Украину оружие. Несколько дней назад из Варшавы в Киев пришла колонна с боеприпасами. Также Польша участвует в переправке вооружения на Украину из других стран, фактически взяв на себя роль «оружейного хаба».