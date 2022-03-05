«Польша создает центр для документирования военных преступлений на Украине. Польша будет последовательно добиваться преследования военных преступников. Это наша историческая обязанность», — сказал Рау после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Министр пояснил, что делаться это будет для того, чтобы учитывать эту информацию «во время будущих мирных переговоров».
Между тем, Польша активно поставляет на Украину оружие. Несколько дней назад из Варшавы в Киев пришла колонна с боеприпасами. Также Польша участвует в переправке вооружения на Украину из других стран, фактически взяв на себя роль «оружейного хаба».