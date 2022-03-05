Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО не такая, какой украинцы ее представляли, позиция альянса не вызывает уважения. Об этом 5 марта пишут РИА Новости

«Хочу провести четкую разницу, что в НАТО есть политическое соглашение, чтобы союзники на двухстороннем уровне помогали Украине всем, чем могут. Но сам альянс как организация по сути устранился.

Мы должны говорить про это честно. Украинцы должны четко и честно увидеть, что НАТО на самом деле не является такой, такой украинцы себе ее представляли, по крайней мере сейчас. Если завтра они изменят свою позицию — молодцы. А пока их позиция не вызывает уважения», — заявил Кулеба.

Убийство переговорщика, сорванные эвакуации, Харьков под угрозой. Хроника событий на Украине на 15:00 5 марта © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

«Можно тысячу раз сказать, как это делают натовцы, что они будут отчаянно биться за каждый дюйм своей земли и за то, что они укрепляют восточный фланг НАТО, но когда они не одобряют каких-то практических решений, то Россия видит, что это все слова. И она понимает, что НАТО чувствует страх», — сказал украинский министр.

Примерно такой же была реакция украинских властей на отказ Запада в создании бесполетной зоны над Украиной. Глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что создание бесполетной зоны привело бы к военному конфликту между США и Россией. Он также процитировал слова президента США Джо Байдена, «ясно давшего понять, что американские войска не будут воевать с российскими на территории Украины».

Такие решения, считают аналитики, хорошо демонстрируют реальное отношение членов НАТО к Украине — как к инструменту в антироссийской политике Вашингтона.