Несколько взрывов прогремели в районе Мариуполя ориентировочно в 13.00 по Москве. В городе видны столбы черного дыма, сообщают 5 марта РИА Новости со ссылкой на очевидцев

Ранее Минобороны России объявило режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи по гуманитарным коридорам. Было оговорено время с 10 утра по московскому времени, однако уже очень скоро появились сообщения, что националисты не выпускают жителей из населенных пунктов.

Будут сдавать с максимальными потерями: эксперт рассказал о ситуации в Мариуполе и Харькове © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк Денис Пушилин, боевики нацбатальона «Азов» подорвали дом по адресу бульвар Меотиды, 15/20. Известно, что под завалами оказались около 200 человек, большинство из них — женщины и дети.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На данный момент известно, что вооруженные силы Российской Федерации за время операции поразили 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций.