Делегация РФ на переговорах ожидает информации с украинской стороны, Киев постоянно придумывает предлоги, чтобы отложить очередную встречу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 5 марта

По словам Лаврова, ситуация выглядит странно: все заинтересованы в урегулировании, но переговоры буксуют. Лавров: милитаристский угар Зеленского говорит о том, что ему переговоры с РФ не нужны © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

«С другой стороны, казалось бы, самая заинтересованная сторона — украинская — постоянно придумывает какие-то предлоги, чтобы откладывать начало очередной встречи: задерживаются, переносят согласованные сроки», — сказал глава МИД.

Лавров также отметил, что сообщения об отказе властей Херсона принять российскую гуманитарную помощь говорят, что это похоже на маневры киевского режима.

Ранее в Белоруссии состоялись два раунда переговоров делегаций РФ и Украины. Стороны договорились о создании гумкоридоров для эвакуации мирного населения из Волновахи и Мариуполя, но, по данным Минобороны, националисты не выпускают жителей из города и срывают эвакуацию.