Украинские нацбатальоны не дают мирному населению Украины выходить по гуманитарным коридорам из Мариуполя и Волновахи в сторону России, сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев

По словам Мизинцева, на Волновахском и Мариупольском направлениях гуманитарные коридоры открывались ежедневно, но национальные батальоны категорически пресекают попытки выхода мирных жителей в сторону Российской Федерации. Басурин допустил освобождение Мариуполя с применением «точечного» оружия © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Что касается Мариуполя и Волновахи, то Российская Федерация выполнила все условия украинской стороны и по времени, и по маршруту, и по обеспечению безопасности. В итоге мы получили оперативную паузу для националистов для перегруппировки и укрепления их позиций в указанных населенных пунктах», — отметил представитель Минобороны.

Кроме того, по данным, полученным с беспилотников над Мариуполем и Волновахой, Минобороны установлено, что гуманитарные колонны не формировались, а режим тишины использовался для перегруппировки украинских войск и национальных батальонов на оборонительных позициях.

Ранее в ДНР также сообщили, что боевики препятствуют эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. По сведениям тех, кому удалось покинуть город, в подвалах разрушенных жилых домов Волновахи есть гражданские, которые не могут самостоятельно выбраться.

В Минобороны призвали вице-премьера Украины Ирину Верещук, с которой накануне велись переговоры о коридорах для эвакуации, лично рассказать народу Украины, если киевский режим втянул ее в операцию по созданию более благоприятных условий обороняющимся нацистам, чтобы жители Украины могли дать этому политическую оценку.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее цели — демилитаризация и денацификация Украины.

По данным Минобороны РФ на 4 марта, поражены более 1,8 тыс. объектов, уничтожены 62 самолета, 635 танков и другой бронированной техники, также взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС, разблокирован Северо-Крымский канал.