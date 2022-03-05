«Сомнительно, потому что на вступление уже очередь. Украина пытается под шумок проскочить, но даже среди западных экспертов есть мнение, что Россия это не разрешит. Мы предлагаем принять Украине нейтральный статус, но, на мой субъективный взгляд, это невозможно», — сказал собеседник издания.
Свое мнение он пояснил тем фактом, что Украина долгие годы «продавала статус «жертвы российской агрессии», получая под это кредиты и разного рода поддержку». При этом в Киеве были в полной уверенности, что все долги в конце концов им простят.
«А нейтральный статус означает, что надо жить на свои деньги и свои ресурсы. На Украине никогда не было самодостаточной экономики. Так что в экономическом плане нейтралитет она не потянет. Экономика Евросоюза построена на спонсорстве, и если бы Евросоюз взял к себе Украину, то России это было бы выгодно», — считает эксперт.
Полностью интервью с Андреем Суздальцевым можно прочитать здесь.