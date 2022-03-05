Специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру прокомментировал события, происходящие на Украине, в частности, ответил на вопрос есть ли у Киева шансы в скором времени попасть в ЕС

«Сомнительно, потому что на вступление уже очередь. Украина пытается под шумок проскочить, но даже среди западных экспертов есть мнение, что Россия это не разрешит. Мы предлагаем принять Украине нейтральный статус, но, на мой субъективный взгляд, это невозможно», — сказал собеседник издания.

Детоубийцы из «Азова», где укрылись украинские военные в Буче. Хроника событий на Украине на 13:00 5 марта © REUTERS, Antonio Bronic

«А нейтральный статус означает, что надо жить на свои деньги и свои ресурсы. На Украине никогда не было самодостаточной экономики. Так что в экономическом плане нейтралитет она не потянет. Экономика Евросоюза построена на спонсорстве, и если бы Евросоюз взял к себе Украину, то России это было бы выгодно», — считает эксперт.

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