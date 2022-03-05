По словам Лаврова, «постоянные озлобленные заявления» Зеленского, в частности призывы к НАТО установить бесполетную зону над Украиной и жалобы после того, как это не было сделано, не добавляют оптимизма.
«Если Зеленский так расстроился невмешательством НАТО в конфликт, значит, он полагается на НАТО в урегулировании ситуации, он стремится спровоцировать конфликт между НАТО и Россией», — указал Лавров.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил переговоры с Лавровым в Стамбуле.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее цели — демилитаризация и денацификация Украины.