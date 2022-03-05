Воинственный настрой Владимира Зеленского и призывы к НАТО свидетельствуют, что он стремится создать конфликт Североатлантического альянса и России, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости

По словам Лаврова, «постоянные озлобленные заявления» Зеленского, в частности призывы к НАТО установить бесполетную зону над Украиной и жалобы после того, как это не было сделано, не добавляют оптимизма. Зеленский призвал жителей Мариуполя «продолжать борьбу» © REUTERS, Umit Bektas

«Если Зеленский так расстроился невмешательством НАТО в конфликт, значит, он полагается на НАТО в урегулировании ситуации, он стремится спровоцировать конфликт между НАТО и Россией», — указал Лавров.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил переговоры с Лавровым в Стамбуле.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее цели — демилитаризация и денацификация Украины.