По словам Лаврова, «постоянные озлобленные заявления» Зеленского, в частности призывы к НАТО установить бесполетную зону над Украиной и жалобы после того, как это не было сделано, не добавляют оптимизма.

Зеленский призвал жителей Мариуполя «продолжать борьбу»
Зеленский призвал жителей Мариуполя «продолжать борьбу»
© REUTERS, Umit Bektas

«Если Зеленский так расстроился невмешательством НАТО в конфликт, значит, он полагается на НАТО в урегулировании ситуации, он стремится спровоцировать конфликт между НАТО и Россией», — указал Лавров.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил переговоры с Лавровым в Стамбуле.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее цели — демилитаризация и денацификация Украины.