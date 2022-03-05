Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что его страну будет защищать «иностранный легион», и 16 тысяч наемников из других государств уже на пути к Украине. Насколько могут быть правдивы слова главы государства, в интервью изданию Украина.ру рассказал президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов

«Как определить, что Зеленский врет, если он на видео открывает рот? В большинстве случаев он врет, а то и всегда. Конечно, ни о каких 16 тысячах наемников речь не идет. Это фактически 4 бригады, если брать условную бригаду в 4 тысячи человек. Зеленский уже где-то соорудил эту "армию Венка" для себя в голове, которая идет на помощь Киеву», — заявил Анпилогов.

Отец погибшего в Доме профсоюзов ответил, можно ли исправить бандеровцев © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Рядом с Киевом уже нет действующих аэродромов, Гостомель под российским контролем. Жуляны, Борисполь и 2 других аэродрома также недоступны для авиации. Кроме того, киевская столица во многом блокирована по суше, железнодорожное сообщение не действует.

«Наемников нужно чем-то вооружать, они должны между собой координироваться. Если наемники из двадцати-тридцати стран, на каком языке они будут между собой разговаривать? На английском? А кто им будет давать команды на английском, и будет ли тогда это украинская армия?» — сказал эксперт.

Он уточнил, что охотно верит в десятки и сотни «диких гусей», которые на любой конфликт слетаются с целью заработать денег, и возможно, уже находятся в Польше наготове, но их, очевидно, не 16 тысяч, как обещает Зеленский.

Полностью интервью с Алексеем Анпилоговым можно прочитать здесь.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На данный момент известно, что вооруженные силы Российской Федерации за время операции поразили 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций.

Народная милиция ДНР и ЛНР присоединились к спецоперации РФ, заявив о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть.