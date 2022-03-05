Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Турции, об этом он сообщил в эфире украинских телеканалов 5 марта

По словам Кулебы, он обсудит возможность переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Стамбуле с главой МИД Турции. Путин и Лавров доходчиво объяснили Макрону, кто на Украине правит балом и чем это грозит © REUTERS, Sarah Meyssonnier/Pool

«Существует переговорный трек, сформированы делегации и со стороны России, и со стороны Украины, они встречаются на территории Белоруссии. Если я увижу, что переговоры с Сергеем Лавровым могут быть содержательными, и это будет вписываться в общую рамку переговорного процесса, то, конечно, я не буду отказываться», — сказал глава МИД Украины.

Ранее пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция готова провести в Стамбуле переговоры между Россией и Украиной.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее цели — демилитаризация и денацификация Украины. Делегации сторон ведут переговоры в Белоруссии, ожидается третий раунд.