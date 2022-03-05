Отец одного из погибших в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года Александр Кушнарев в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, поддаются ли ли люди, зараженные бандеровской идеологии «лечению»

Александр Кушнарев — житель Донецка. Его сын погиб 2 мая 2014 года в пожаре, произошедшем в Доме профсоюзов. Преступление до сих пор остается нераскрытым.

«Любого человека можно исправить. В 1933 году одна из самых образованных наций стала фашистами. Фашизация длилась 12 лет. Украинская фашизация общества длится 13 лет», — сказал он.

СБУ ликвидировала члена украинской делегации на переговорах - СМИ © CC0, Pixabay

«Раз поставлена задача денацифицировать Украину, это так и будет. Я не сомневаюсь. Я не помню, чтобы что-то Владимир Путин сказал, и это не было решено», сказал собеседник издания.

Полностью интервью с Александром Кушнаревым можно прочитать здесь.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На данный момент известно, что вооруженные силы Российской Федерации за время операции поразили 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций.

Народная милиция ДНР и ЛНР присоединились к спецоперации РФ, заявив о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть.