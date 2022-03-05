В Telegram-канале горсовета Мариуполя 5 марта появилось объявление о переносе эвакуации мирных жителей, власти заявляют, что это якобы из-за продолжающихся обстрелов города

Администрация Мариуполя утверждает, что перенос эвакуации связан с тем, что якобы «российская сторона не придерживается режима тишины и продолжила обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей». Националисты блокируют гуманитарный коридор в Мариуполе - ДНР © AP, Evgeniy Maloletka

«Просим всех мариупольцев расходится и следовать в места укрытий. Дополнительная информация о эвакуации будет размещена в ближайшее время. На данный момент идут переговоры с Российской Федерацией о установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора», — говорится в сообщении.

С 10.00 мск Минобороны РФ объявило режим тишины, по согласованию с украинской стороной для горожан были открыты коридоры из Мариуполя и Волновахи.

Представители ДНР сообщили, что националисты, в частности боевики батальона «Азов», в Мариуполе блокируют гуманитарные коридоры и не выпускают мирных жителей. Также сообщалось о взрыве, который устроили «азовцы» в доме на бульваре Меотиды. Кроме того, Владимир Зеленский в обращении призвал горожан по возможности «продолжать борьбу».