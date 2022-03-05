Заявление Минобороны РФ о гуманитарной катастрофе в Мариуполе соответствует действительности. Непростая ситуация сейчас и в Харькове, однако судьбы этих городов складываются по-разному. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов

Националисты блокируют гуманитарный коридор в Мариуполе - ДНР © AP, Evgeniy Maloletka

А вот в Мариуполе даже те гуманитарные коридоры, которые были открыты вооруженными силами РФ и Народной милицией ДНР, перекрыты нацистами из «Азова».

«В Мариуполе сейчас порядка двух учетных бригад, около 7-8 тысяч человек, но это очень мотивированные нацистски настроенные военнослужащие, часть из них в открыто нацистской структуре "Азов" служат, и поэтому они совершенно не ценят жизни жителей Мариуполя, они готовы их использовать как живой щит. Для "азовцев" это вариант устроить гуманитарную катастрофу в городе, который их никогда не принимал как своих, в городе, который они никогда не считали своим. Они его будут стараться сдавать с максимальными потерями среди гражданского населения», — сказал эксперт.

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