«Путь здесь один — это спецоперация с использованием точечного оружия», — сказал Басурин.
Басурин подчеркнул, что необходимо будет предупредить мирное население о проведении спецоперации, если будет принято такое решение.
Ранее представители ДНР сообщили, что, несмотря на открытие в 10.00 мск гуманитарного коридора для эвакуациии, националисты не выпускают людей из Мариуполя.
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что члены «Азова» взорвали дом, под завалами 200 человек, в основном женщины и дети. В свою очередь Басурин отметил, что дом был взорван именно после объявления режима тишины и открытия гумкоридоров из Мариуполя и Волновахи.