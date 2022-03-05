Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24» 5 марта рассказал, как можно освободить Мариуполь от националистов, если из него не выпустят людей

«Путь здесь один — это спецоперация с использованием точечного оружия», — сказал Басурин.

Басурин подчеркнул, что необходимо будет предупредить мирное население о проведении спецоперации, если будет принято такое решение. Не мы ее начали, но мы закончим эту войну. Разговоры в строю ополченцев, идущих на Мариуполь © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Ранее представители ДНР сообщили, что, несмотря на открытие в 10.00 мск гуманитарного коридора для эвакуациии, националисты не выпускают людей из Мариуполя.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что члены «Азова» взорвали дом, под завалами 200 человек, в основном женщины и дети. В свою очередь Басурин отметил, что дом был взорван именно после объявления режима тишины и открытия гумкоридоров из Мариуполя и Волновахи.