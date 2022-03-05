Отец одного из погибших в Доме профсоюзов Александр Кушнарев дал интервью изданию Украина.ру, в котором ответил на ряд вопросов относительно спецоперации РФ, в частности, рассказал, как будет проходить денацификация

Александр Кушнарев — житель Донецка. Его сын погиб 2 мая 2014 года в пожаре, произошедшем в Доме профсоюзов. Преступление до сих пор остается нераскрытым.

«Фашизация современного украинского общества сегодня достигла порядка 80 процентов. Пример денацификации в нашей истории есть. Этот процесс проходил очень организованно. После 1945 года Советский Союз в Германии провел денацификацию. В ГДР были созданы комендатуры, процесс денацификации занял порядка 4-6 лет. А на территории ФРГ и прочих стран этого не было сделано. И вот сегодня происходит реванш. Они все хотели этот реванш», — сказал собеседник издания.

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«Тот опыт обязательно вспомнят. Это коснется всех, кто принимал участие в нацистских организациях. Вплоть до уголовной ответственности. Через АТО прошли 400 тысяч человек. Они все преступники. Надо всех найти и покарать», — сказал Кушнарев.

Он уверен, что ответственность должна понести вся политическая верхушка, которая сделала своим знаменем русофобию и строила не Украину, а «анти-Россию».

«Денацификации должна быть подвержена не только Украина, а и сама Россия в той части ее общества, которая плюет в спины нашим солдатам», — заявил собеседник издания.

Полностью интервью с Александром Кушнаревым можно прочитать здесь.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На данный момент известно, что вооруженные силы Российской Федерации за время операции поразили 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций.

Народная милиция ДНР и ЛНР присоединились к спецоперации РФ, заявив о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть.